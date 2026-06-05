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19:19, 5 июня 2026Россия

Собянин сообщил о двух летевших на Москву дронах ВСУ

Собянин: Отражена атака двух дронов ВСУ, летевших на Москву
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Стало известно об уничтожении двух дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Отражена атака еще двух вражеских беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву», — написал Собянин.

К 18:49 по московскому времени число сбитых дронов ВСУ, направлявшихся в сторону столицы с начала суток, достигло 11.

По данным мэра города, на данный момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 08:00 до 14:00 5 июня средства противовоздушной обороны сбили 135 украинских беспилотников самолетного типа над Россией. Под ударом оказались 13 регионов.

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