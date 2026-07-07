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07:00, 7 июля 2026Забота о себе

Девушка случайно сломала нос партнеру во время секса и удивилась его реакции

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Колумнистка Сидни Саммерс вспомнила историю о том, как случайно сломала нос партнеру во время секса. О его неожиданной реакции на случившееся она рассказала изданию Metro.

Саммерс отметила, что она проводила время со своим близким другом Гэри. Его только что бросила девушка, и он очень переживал по этому поводу. «Он пришел ко мне, чтобы предаваться печали, читать трилогию "Властелин колец" и пить вино. И в этот вечер у нас случился секс», — уточнила колумнистка.

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По ее словам, Гэри оказался не лучшим любовником, так как во время фрикций применял чрезмерную силу. Во время одного из сильных толчков Саммерс махнула головой и случайно с размаху ударила его в нос. Поначалу она не поняла, что случилось: ее партнер не подал вида и просто продолжил половой акт. Лишь когда он достиг оргазма, колумнистка поняла, что ее спина и простыни были в крови. «К моему удивлению, он лежал и смеялся», — добавила она.

Гэри обратился в травмпункт, врачи сказали, что у него сломан нос. И тем не менее, как утверждает колумнистка, ее друг был счастлив, потому что теперь его история о расставании из драмы превратилась в комедию со сломанным носом.

Ранее сексолог Кортни Бойер заявила, что засосы могут быть полезны для отношений. По ее мнению, следы ласк на шее или других частях тела могут вернуть в отношения азарт и веселье.

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