Мать российской девочки-маугли ограничили в родительских правах

Головинский суд Москвы постановил ограничить мать найденной среди гор мусора девочки-маугли Ирину Геращенко в родительских правах и взыскать с нее алименты. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда в пятницу, 14 июня.

Ее несовершеннолетняя дочь будет передана на попечение отделу социальной защиты по северному и южному районам Медведково. С Геращенко предлагается взыскивать алименты на содержание ребенка в размере четверти всех видов заработка начиная с 12 марта этого года и до наступления совершеннолетия девочки.

Ранее экспертиза признала Гаращенко невменяемой. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщал, что после прохождения лечения ее могли бы восстановить в родительских правах. Женщину поместили в психиатрическое отделение СИЗО «Бутырка», где Геращенко сидит в двухместной камере.

Квартира, в которой была найдена девочка Кадр: СК РФ

Арестовали Гаращенко 12 марта. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии» (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК). На допросе она рассказала, что вынуждена оставлять ребенка без присмотра, поскольку воспитывает его одна.

Пятилетнюю девочку-маугли нашли 10 марта. Соседи вызвали полицию из-за продолжительного плача ребенка в квартире. Выяснилось, что ребенок находился в полной антисанитарии среди гор мусора и хлама. Девочка не разговаривала, показывала низкий уровень социальных навыков. В кожу на шее ребенка вросла спиралевидная резинка для волос, которую позднее удалили врачи.

Сейчас девочка идет на поправку. По словам уполномоченной по защите прав ребенка Анны Кузнецовой, ребенок начал адаптироваться. Омбудсмен добавила, что в вопросе поиска приемной семьи для ребенка «уже наметились некоторые варианты».

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