Мать российской девочки-маугли признали невменяемой

Мать найденной среди гор мусора девочки-маугли Ирина Геращенко была признана невменяемой. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, передает РИА Новости в четверг, 16 мая.

По его словам, после прохождения лечения Геращенко могут восстановить в родительских правах.

Мельников отметил, что мать девочки-маугли «ведет себя внешне адекватно, спокойно и спрашивает о дочери». Ее поместили в психиатрическое отделение СИЗО «Бутырка», где Геращенко сидит в двухместной камере.

Квартира, в которой была найдена девочка Кадр: СК РФ

Женщину арестовали 12 марта. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии» (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК). На допросе она рассказала, что вынуждена оставлять ребенка без присмотра, поскольку воспитывает его одна.

Пятилетнюю девочку-маугли нашли 10 марта. Соседи вызвали полицию из-за продолжительного плача ребенка в квартире. Выяснилось, что ребенок находился в полной антисанитарии среди гор мусора и хлама. Девочка не разговаривала, показывала низкий уровень социальных навыков. В кожу на шее ребенка вросла спиралевидная резинка для волос, которую позднее удалили врачи.

Сейчас девочка идет на поправку. По словам уполномоченной по защите прав ребенка Анны Кузнецовой, ребенок начал адаптироваться. Омбудсмен добавила, что в вопросе поиска приемной семьи для ребенка «уже наметились некоторые варианты».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru