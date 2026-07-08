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03:00, 8 июля 2026Бывший СССР

В Литве рассмотрят закон о размещении ядерного оружия

Сейм Литвы рассмотрит законопроект об исключении запрета на размещение ядерного оружия
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сейм Литвы приступил к рассмотрению законопроекта об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия. За то, чтобы вынести поправки на голосование, выступили 89 депутатов из 141. Об этом сообщает LRT.

Для изменения основного закона страны необходимо, чтобы не менее 94 из 141 парламентария дважды проголосовали за инициативу с интервалом в три месяца. Основные слушания пройдут осенью.

Представляя поправки, спикер Сейма Юозас Олекас заявил, что ядерный потенциал НАТО является частью коллективной обороны, обеспечивающей надежное сдерживание, что снижает риск крупномасштабной агрессии против альянса. Он отметил, что ни одна страна НАТО не имеет конституционных ограничений на применение ядерного оружия в случае угрозы.

«Мы не можем оставаться <...> слабым звеном во всей системе сдерживания. Мы должны очень точно и смело заявить, что являемся равноправными партнерами и имеем все условия, потому что существует внутренняя конкуренция за гарантии безопасностим», — сказал Олекас.

При этом в правящей партии подчеркивают, что внесение поправок в Конституцию не нарушит обязательства страны по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Ранее изменить Конституцию Литвы для разрешения размещения на ее территории ядерного оружия предложил президент республики Гитанас Науседа. По его словам, нынешняя Конституция республики была принята в иных геополитических условиях

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