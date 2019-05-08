В России нашли жившую среди сотни крыс девочку

В Калининском районе Санкт-Петербурга нашли 8-летнюю девочку, жившую в захламленной квартире среди сотни крыс. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.

По данным ведомства, 11 апреля жильцы дома по улице Карпинского обратились в полицию из-за неприятного запаха в одной из квартир. Попасть туда удалось только 26 апреля.

«Увиденное шокировало: двухкомнатная квартира оказалась полностью завалена мусором, к тому же, вместе с людьми в ней обитают около ста декоративных крыс», — говорится в сообщении. Омбудсмен отметила, что мать девочки готова избавиться от грызунов и привести жилище в порядок.

Ребенок находится в больнице и чувствует себя хорошо. Девочку временно поместят в центр социальной помощи.

Агапитова добавила, что семья не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В отношении матери ребенка завели административное дело по статье 5.35 КоаП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»), уточнили порталу FlashNord в управлении МВД по Санкт-Петербургу.

В марте из захламленной квартиры спасли пятилетнюю девочку-маугли. Соседи вызвали полицию из-за продолжительного плача ребенка, который находился в полной антисанитарии среди гор мусора. Девочка не разговаривала, показывала низкий уровень социальных навыков. В кожу на ее шее вросла спиралевидная резинка для волос, которую позднее врачи удалили хирургическим путем. Мать ребенка Ирина Геращенко была арестована по подозрению в покушении на убийство девочки и заключена под стражу до 10 мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru