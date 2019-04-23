Россиянка бросила голодных детей в грязной квартире с оголенными проводами

Жительница Липецка оставила двух маленьких голодных детей в квартире с пьяным знакомым и надолго ушла. Их вызволили и отправили в больницу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Жалоба на мать поступила на «горячую линию» районной прокуратуры от жителей дома. Они сообщили, что малыши двух и четырех лет кричат и плачут, а их родительницы нет дома. Внутри квартира оказалась грязной, электропроводка повреждена, в некоторых местах торчали оголенные провода. У детей не было книг, игрушек и своего спального места, поэтому им приходилось ночевать на полу на грязном матрасе.

В прокуратуре сообщили, что у одного из детей инвалидность, ему требуются лечение и уход. Два года назад суд лишил их мать родительских прав, решение позже было отменено. «Ответчица была предупреждена о необходимости изменить свое поведение по отношению к детям. Между тем по истечении почти двух лет ситуация не изменилась к лучшему», — отметили в ведомстве.

По результатам рейда решено повторно обратиться в суд с требованием лишить мать родительских прав.

За последние два месяца было несколько резонансных случаев, когда матери бросали детей одних в квартире и надолго уходили. Самой известной стала история с пятилетней девочкой-маугли, которую нашли в захламленной квартире на Ленинградском шоссе в Москве. Она была плохо социализирована, не говорила, плохо пахла и боялась мыться. Мать оставила ее одну на три дня и ушла к мужчине. Женщина арестована, ей предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии» (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК). Малышку отправили сначала в больницу на восстановление, а потом в социально-реабилитационный центр.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!