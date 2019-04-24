Бросившая двух детей в грязной квартире россиянка уехала рожать третьего

Жительница Липецка, оставившая двух маленьких голодных детей в квартире с пьяным знакомым и оголенными проводами, ушла в перинатальный центр рожать третьего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Сейчас женщина находится в перинатальном центре. Родила она или нет — не могу сказать», — заявила старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева.

Она отметила, что 24 апреля роженицу посетила исполняющая обязанности главы города Липецка Евгения Уваркина. Представительница местной администрации пришла к выводу, что «эта мама заботится о своих детях».

По словам Ткачевой, бросившая двух маленьких детей в квартире женщина — сирота, которая выросла в детском доме. Ранее решением районного суда ее уже лишали родительских прав, но апелляционная инстанция два года назад отменила это решение.

Прокуратура Правобережного района Липецка, в которую поступила жалоба от соседей женщины, готовит второе обращение в суд по поводу лишения ее родительских прав, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

23 апреля сообщалось, что женщина оставила двух маленьких детей в квартире с пьяным знакомым и надолго ушла. Жалоба на мать поступила на горячую линию районной прокуратуры от жителей дома. Они сообщили, что малыши двух и четырех лет кричат и плачут, а их матери нет дома. В прокуратуре сообщили, что у одного из детей инвалидность, ему требуются лечение и уход.

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