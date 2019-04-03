Найденная среди гор мусора девочка-маугли заговорила со сверстниками

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Спасенная из захламленной московской квартиры на Ленинградском шоссе пятилетняя девочка начала общаться с детьми в социально-реабилитационном центре. Об этом сообщает агенство «Москва» со ссылкой на главного врача детской клинической больницы имени Башляевой Исмаила Османова.

По словам медика, ребенок уже «достаточно хорошо» социализировался в учреждении, речь восстанавливается. Он отметил, что здоровье девочки в норме. Ее регулярно навещает уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее Кузнецова написала на своей странице в Facebook, что девочка прошла лечение в больнице, была переведена в социально-реабилитационный центр и начала адаптироваться. Она добавила, что в вопросе поиска приемной семьи для ребенка «уже наметились некоторые варианты».

Мать ребенка Ирина Геращенко арестовали 12 марта. Женщина заявила на допросе, что вынуждена оставлять дочь без присмотра, поскольку работает и воспитывает ее одна. Позднее было установлено, что Геращенко ушла из дома на три дня к мужчине. По словам ее сожителя, она работала финансовым консультантом и не имела проблем с деньгами.

Пятилетнюю девочку-маугли спасли из захламленной квартиры 10 марта. Соседи вызвали полицию из-за продолжительного плача ребенка в квартире. Он находился в полной антисанитарии среди гор мусора. Девочка не разговаривала, показывала низкий уровень социальных навыков. В кожу на ее шее вросла спиралевидная резинка для волос, которую позднее врачи удалили хирургическим путем.

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