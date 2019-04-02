Найдена причина появления «детей-маугли» в России

В России «дети-маугли» выпадают из поля зрения системы профилактики, потому что люди не хотят обращаться за помощью в специальные органы из-за страха остаться без родительских прав. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в интервью «Российской газете».

По словам Кузнецовой, на сегодняшний день вся помощь нуждающимся семьям заключается «в пакете муки, кульке конфет и приглашении на елку», хотя этого недостаточно. Карательный характер надзорных служб она назвала «тревожной ситуацией».

Омбудсмен отметила, что в России зря упразднили институт школьных инспекторов, в чьи обязанности входила профилактика чрезвычайных ситуаций в семье. Кузнецова подчеркнула, что сейчас работа со сложными семьями заключается не в предотвращении проблемы, а в ее коррекции. По ее мнению, государственные воспитательные программы оторваны от жизни.

Кузнецова раскритиковала позицию органов, которые видят в запрете «негативного контента» возможность решения потенциальных проблем. «Вместо того чтобы развивать и поддерживать позитивное, мы сосредотачиваемся на ограничении негативного», — заявила Кузнецова.

За последнее время было обнаружено несколько «детей-маугли», которых родители оставляли одних в квартире или морили голодом. Так, в одной из московских квартир нашли пятилетнюю девочку, которую мать бросила среди гор мусор на несколько дней. Ребенок не говорил, боялся людей и воды. Сейчас девочка находится в социально-реабилитационном центре и идет на поправку. Мать поместили в СИЗО по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетней.

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