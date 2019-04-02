В Москве поищут неблагополучные семьи

Столичные власти начали работу по массовому выявлению неблагополучных семей после участившихся жалоб на запертых в квартирах детей. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» рассказал руководитель департамента Владимир Петросян, сообщает ТАСС.

По его словам, раньше семейное неблагополучие выявляли после проверки по факту заявления. Теперь для этого сотрудники департамент труда и социальной защиты населения проведут встречи с общественностью.

«Мы проводим встречи в каждом районе города Москвы с участием старших по подъезду, старших по домам, чтобы они нам подсказали, где точки семейного неблагополучия или дети, которые находятся в социально опасном положении», — уточнил он.

Чиновник добавил, что ежедневно по номеру экстренной социальной помощи детям «051» поступают десятки звонков о нахождении ребенка в опасности, и в большинстве случаев эта информация подтверждается. В ведомстве призвали горожан сообщать о случаях, когда дети остаются одни в квартире без присмотра или находятся без взрослых на улице в темное время суток, а также, если есть подозрения, что родители избивают их или не кормят.

За последний месяц было зарегистрировано несколько случаев, когда россияне оставляли детей или беспомощных родственников одних в квартире или морили их голодом. Наиболее резонансная история произошла в Москве, где в квартире на Ленинградском шоссе обнаружили пятилетнюю девочку-маугли, которую мать оставила среди гор мусор на несколько дней. Ребенок не говорил, боялся людей и воды. Его отправили в больницу, а оттуда — в социально-реабилитационный центр. Мать поместили в СИЗО по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетней.

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