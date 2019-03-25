Россиянка запирала 90-летнюю мать в захламленной квартире и морила голодом

Жительница города Соликамск Пермского края запирала свою 90-летнюю мать одну в заваленной мусором квартире без еды, а сама уходила в загул на несколько дней, сообщает ИА «Местное время».

По словам соседей, дочь пенсионерки ведет асоциальный образ жизни, из помещения доносится зловонный запах, в квартиру на этаж ниже постоянно стекает какая-то жидкость. Когда женщина надолго пропадает, бабушка начинает звать на помощь, стучать в дверь и просить хлеба. Жильцы пытались передавать ей продукты через окно, но она не смогла их взять, потому что почти не ходит.

В местном Центре соцзащиты изданию сказали, что не могут решить проблему с пенсионеркой, а жителям дома надо обращаться в суд за получением компенсации. В управляющей компании отметили, что вместе с надзорными органами пытались повлиять на пьющую хозяйку квартиры, но безрезультатно. Внутрь жилья женщина никого не пускает и уже несколько месяцев не платила квартплату.

10 марта московские полицейские нашли пятилетнюю девочку в квартире с горой мусора. Она не говорила и была социально не адаптирована. Ребенок прошел лечение в больнице и отправлен в социально-реабилитационный центр. Мать арестована, ее подозревают в покушении на убийство дочери.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!