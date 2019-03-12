Пятилетняя девочка всю ночь плакала одна в квартире и дождалась полицейских

В подмосковном городе Раменское полицейские вызволили из квартиры пятилетнюю девочку, которая надолго осталась одна без взрослых в закрытом помещении. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 12 марта, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Сотрудников полиции вызвали соседи, которые сообщили, что с вечера 11 марта ребенок находился дома один и плакал. Приехавшие на место полицейские вскрыли квартиру и нашли там голодную малышку. Внутри помещение оказалось чистым.

По предварительным данным, девочка жила с матерью. Сейчас устанавливается местонахождение родственников ребенка. Малышку отправили в больницу на медицинское обследование. Проводится проверка по факту оставления малолетнего ребенка в опасности.

10 марта в Москве спасатели и полицейские высвободили из квартиры девочку-маугли, которая долго плакала и кричала за дверью. Оказалось, что вместе с матерью они живут в полной антисанитарии, среди гор мусора и хлама.

В начале марта в Улан-Удэ воспитатели детского сада заметили отсутствие одного из воспитанников, пришли к нему домой, вместе с полицейскими вскрыли дверь и увидели голодного мальчика рядом с телом воспитывавшей его бабушки.

В конце февраля в Кирове от голода и жажды умерла трехлетняя девочка, которую мать оставила одну в квартире почти на неделю.

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