Жившую среди сотни крыс российскую девочку переселили

В Санкт-Петербурге жившую в захламленной квартире среди сотни крыс 8-летнюю девочку переселили в гостиницу для детей в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в администрации Калининского района Петербурга, пишет РИА Новости.

«Районная администрация планирует организовать для девочки летний отдых, так что не исключено, что из гостиницы она поедет в лагерь», — рассказала собеседница агентства. В настоящее время соцработники общаются с матерью ребенка и приводят квартиру в порядок.

О девочке, жившей с крысами, рассказала 8 мая уполномоченная по правам ребенка Светлана Агапитова. По ее словам, 11 апреля жильцы дома по улице Карпинского обратились в полицию из-за неприятного запаха в одной из квартир. 26 апреля сотрудники служб смогли попасть в двухкомнатную квартиру, где жил ребенок со своей матерью. Жилье было полностью завалено мусором, кроме того, в нем обитали около ста декоративных крыс. Женщину попросили избавиться от грызунов, а ее дочь отправили в больницу. Агапитова отметила, что семья ранее не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

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