Кормившая детей на помойке семья не стояла на учете и считалась нормальной

Подмосковная семья, в которой четверо детей жили в антисанитарии и питались с помойки, ранее не стояла на учете. Об этом РИА Новости сообщила начальница управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Мытищи Светлана Фильченкова.

«[Жалоб на семью не было] ни разу. В том-то и дело, что нет. И ни от жильцов дома, и ни от соседей. У нас город — здесь каждый друг друга знает. Соседи у нас очень оперативно реагируют... По малейшей информации соседи звонят, здесь — ни разу не было», — сказала Фильченкова.

Она отметила, что опеке предстоит разобраться, с какого момента в семье начались ухудшения условий жизни. Чиновница добавила, что речь идет именно о семейном неблагополучии, а не о «детях-маугли», которые брошены родителями и не нужны им.

Фильченкова также рассказала, что по антропометрическим данным и костным тканям удалось выяснить биологический возраст детей и подготовить для них свидетельства о рождении, в которых информация о родителях пока не заполнена. Одному мальчику оказалось два года, он помещен в дом ребенка. Двум близнецам постарше — пять или пять с половиной лет, они в семье под временной опекой. Старшая восьмилетняя дочь помещена в реабилитационный центр.

Ранее опека пообещала матери и бабушке вернуть детей, если те сделают ремонт.

Полицейские обнаружили четырех детей в обшарпанной и захламленной квартире в Мытищах после того, как соседи и консьержка подъезда заметили, что с декабря ребята не появлялись на улице. Трое из них оказались без документов, потому что мать родила их в квартире и не оформила документы. В поликлинике, детском саду или школе дети никогда не были, прививки им не делали. Несовершеннолетние рассказали опеке, что бабушка приносила продукты с помойки, и этим семья питалась. На родительницу заведено уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

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