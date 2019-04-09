Опека обещала вернуть детей кормившей их отходами россиянке после ремонта

Подмосковные органы опеки обещали вернуть в семью четверых детей, которых ранее полицейские обнаружили в захламленной и обшарпанной квартире в Мытищах, если взрослые сделают ремонт. Об этом бабушка детей рассказала телеканалу «Звезда».

«Органы опеки были и ушли. Сказали делать ремонт, тогда дети вернутся. Там есть хорошие органы опеки, а есть которые требуют, чтобы дочь отказалась от детей», — сказала женщина, добавив, что обои на стенах порвали малыши.

Собеседница канала заявила, что воспитанием ребят занималась преимущественно она, и сейчас ей плохо без внуков.

tvzvezda.ru

Ранее стало известно, что опека изъяла из семьи старшую восьмилетнюю девочку и троих мальчиков, чей точный возраст неизвестен — у них не было документов, потому что мать рожала в квартире втайне и не оформила им свидетельство о рождении из-за страха потерять родительские права.

Несовершеннолетние росли в полной изоляции от внешнего мира, были не привиты, не ходили в поликлинику, детский сад и школу. У детей плохо развиты социальные и речевые навыки и, согласно выводам психологов, они отстают в развитии. Консьержка и соседи вызвали полицию после того, как дети несколько месяцев не появлялись во дворе.

В квартире царила полная антисанитария, стены обшарпаны, часть мебели развалилась, из еды в доме был только испорченный хлеб. Сами дети рассказывали, что их кормила бабушка, которая находила продукты на помойке.

В момент прихода полицейских 32-летней матери не было дома, но она быстро вернулась и была в состоянии сильного опьянения. В отношении нее возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитании детей (статья 156 УК), Будет проведена ДНК-экспертиза, чтобы подтвердить родство, параллельно детям оформят документы. После этого будет решаться вопрос о возможном возврате их родственникам.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!