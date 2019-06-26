Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца

Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.

Вызов поступил от соседей, которые пожаловались на плач ребенка. Сначала пришла инспектор по делам несовершеннолетних, но ей никто не открыл. Тогда вызвали сотрудников МЧС и полиции.

«При вскрытии в квартире был обнаружен двухгодовалый малыш и умерший отец. Предположительно, мальчик был один в течение двух дней. Его передали в медицинское учреждение, его состояние не вызывает опасений. Устанавливаем местонахождение матери», — сообщила собеседница агентства. По факту случившегося проводится проверка.

Правоохранительные органы начали серьезно относиться к запертым в квартирах детям после обнаружения пятилетней девочки-маугли в Москве 10 марта, которую мать оставила на несколько дней в захламленном и грязном жилище, а сама ушла к мужчине. Женщину признали невменяемой, девочку отправили в приют, где она пошла на поправку и начала социализироваться.

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