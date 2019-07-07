Подозреваемая в истязании девочки из Ингушетии оказалась женой полицейского

Женщина, арестованная в Ингушетии по делу об истязаниях семилетней девочки, оказалась женой сотрудника правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адама Мургустова сообщает «Интерфакс».

Мургустов сообщил, что мать девочки еще в 2017 году состояла на учете в полиции. За их семьей наблюдали как за неблагополучной, но затем положение улучшилось, и их сняли с учета. Через некоторое время после этого мать отказалась от дочери и передала ее родственникам мужа, у которых ребенок жил без оформления необходимых документов.

Он также отметил, что не понимает, в чем причина такого обращения с ребенком. «Как таковой нужды не было. В чем была проблема — избивать этого ребенка, в чем была причина того, что даже биологическая мать бросила девочку, при этом имея своих детей?» — приводит агентство его слова.

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Уполномоченная по правам детей в республике Зарема Чакхиева 6 июля рассказала, что девочка иногда говорит о побоях, но при этом утверждает, что все равно любит свою тетю.

35-летнюю женщину, родную тетю девочки по линии отца, задержали после того, как ребенок поступил в детскую больницу Назрани. На теле девочки обнаружили множество ожогов, порезов, шрамов и укусов. Отмечалось, что она жила в семье тети последние полгода. При этом женщина заявила, что малышка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с борщом.

В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего (пункт «б» части 2 статьи 111 УК РФ). Девочка находится в медицинском центре в Москве, ей угрожает ампутация части руки.

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