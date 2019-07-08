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Российская воспитательница заставила ребенка есть с пола в детском саду

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В Карпинске Свердловской области в одном из детских садов ребенка заставили есть еду, которая упала на пол. Об этом сообщает газета «Вечерний Карпинск».

По словам родителей воспитанницы детского сада «Золотая рыбка», инцидент произошел во время обеда. Ребенок съел суп и пошел за вторым блюдом, но споткнулся и уронил тарелку на пол. После этого воспитательница Ольга Макурова собрала с пола макароны и котлету и заставила ребенка их съесть.

«Ребенок съел котлету, а макароны не стал, так как они были грязные. Как я понимаю, и котлета тоже, просто она по цвету темнее…» — рассказали родители пострадавшей девочки. Они сообщили о случившемся начальнику местного отдела образования Владимиру Греку.

По факту обращения проведена служебная проверка, по результатам которой воспитательнице вынесли дисциплинарное взыскание в виде замечания. С ней также провели беседу.

Макурова принесла родителям извинения, но, по их словам, «дело-то не в извинениях». «Просто шокирует сам факт! Как можно ребенка накормить с пола в принципе? Любого, хоть своего, хоть чужого. Это же ребенок!» — возмутились они.

В мае этого года в Южно-Сахалинске учительница музыки в школе №4 оскорбила ученицу из-за невыученной песни. На записи слышно, как учительница Элеонора Машенина оскорбляет школьницу, заявившую, что музыка ей не нужна. В местной прокуратуре сообщили, что по факту случившегося назначена проверка.

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