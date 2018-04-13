На Урале воспитательница-садистка учила детей команде «к ноге»

Воспитательница одного из детских садов Екатеринбурга избивала и душила детей, а также приучала их к собачьим командам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе местного управления МВД.

В отношении женщины заведено уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка»). Расследованием дела занимается служба дознания шестого отделения полиции Екатеринбурга.

Ранее портал 66.ru писал, что педагог в екатеринбургском детсаду издевалась над воспитанниками на протяжении года. Известно об этом стало после того, как родители заметили перемены в поведении детей.

Выяснилось, что женщина запрещала малышам ходить в туалет во время тихого часа, а если ребенок не смог вытерпеть, она тыкала его лицом в лужу. В качестве наказания детей запирали в пустой комнате или сажали на высокий шкаф. По рассказам родителей, воспитательница била ребят, щипала и душила, заставляла есть собственную рвоту.

Коллеги женщины рассказали изданию, что неоднократно слышали, как она командует детям «Ко мне!», «Сидеть!», «К ноге!». Воспитанников она запугивала, чтобы они ничего не говорили взрослым.

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