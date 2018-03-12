Ребенка накормили собственной рвотой в челябинском детсаду

Челябинская прокуратура начала проверку детского сада после жалобы на воспитателя, которая якобы кормила ребенка супом с рвотой. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель надзорного ведомства Наталья Мамаева.

Ранее в региональную прокуратуру поступили два заявления от родителей воспитанников учреждения. В одном из них заявительница сообщила, что педагог рассказала, как скормила ребенку суп, в который его до этого вырвало. Женщина уточнила, что ее дочь сидела рядом и видела эту сцену. После этого девочка два месяца не могла питаться в детсаду, потому что ей становилось плохо при виде еды.

В другом заявлении, подписанном 11 родителями этой же группы, говорилось, что воспитатель собирала с них деньги на непонятные цели и не отчитывалась об их расходовании.

«По данным заявлениям прокуратура Ленинского района Челябинска проводит проверку изложенных фактов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Мамаева.

В начале марта на сайте челябинского телеканала 31tv.ru вышел сюжет об одном из педагогов этого детского сада. По словам родителей, женщина оскорбляет ребят и наказывает их, закрывая в темной комнате или заставляя мыть полы. В ходе служебной проверки руководство учреждения не нашло никаких нарушений. Воспитатель, в свою очередь, называет обвинения беспочвенными.

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