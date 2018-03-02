Издевательства воспитателя над сиротой-инвалидом зафиксировали камеры наблюдения

Воспитательница детского дома-интерната в Томской области избила ребенка-инвалида и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом говорится на сайте областного управления Следственного комитета.

В сообщении сказано, что в феврале 2018 года санитарка детдома в селе Тунгусово небрежно бросила маленького мальчика с инвалидностью на кровать, из-за чего он получил травмы и тяжкий вред здоровью.

Избиение зафиксировали камеры наблюдения в интернате. На видео женщина в белом халате вносит ребенка в детскую спальню, кидает его на диван и бьет по голове. Затем она снова берет его на руки, доносит до детской деревянной кроватки и с силой бросает его туда.

Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 118 УК).

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