Сироты рассказали о превращенном в бордель для педофилов детдоме под Челябинском

В Челябинской области арестован 51-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании как минимум семерых несовершеннолетних воспитанников детского дома, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Также возбуждено уголовное дело о халатности, в рамках которого следователи дадут оценку действиям сотрудников детдома и чиновников из органов соцзащиты.

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Ранее в Следственный комитет обратились директор детдома и приемные родители семерых мальчиков в возрасте от десяти до 14 лет, ставших жертвами сексуального насилия. По информации портала 74.ru, в рассказах пострадавших детей фигурировали двое мужчин и четверо педагогов учреждения.

Единственный арестованный по делу был известен всем воспитанникам как дядя Сергей. Он часто приезжал в интернат, водил ребят на озеро, угощал конфетами, шампанским и сигаретами, а потом насиловал.

По словам мальчиков, насиловал их не только дядя Сергей, но и другой мужчина. На встречу с ними воспитанников отводили сотрудники детдома. «Все мальчишки видели, что те отдавали воспитателям деньги. Ребята помладше, еще не различающие банкноты, называли их "зелеными бумажками". Которые постарше говорили о тысячерублевых купюрах», — вспоминали приемные родители рассказы детей.

Одна из матерей в разговоре с изданием отметила, что истории всех семерых мальчиков были очень похожи друг на друга вплоть до самых мельчайших деталей. «Невозможно всем вместе так выдумать, даже показывают места, где их насиловали, рассказывают, что и как с ними делали», — подчеркнула женщина.

Все пострадавшие признались опекунам, что их били и запугивали. Один из усыновленных говорил, что его обещали утопить в озере или запереть в психушку на всю жизнь, если он расскажет кому-то о происходящем в детдоме.

По словам родителей, психологи, сотрудники детдома и органов опеки пытались списать все на «диагнозы и фантазии». Руководство учреждения затягивало оформление в приемные семьи мальчиков, признанных потерпевшими. За это время у них затянулись раны, которые могли бы зафиксировать врачи.

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