Забор из горбыля вокруг псковского интерната строили семь лет и открыли с помпой

В Пушкиногорском районе Псковской области завершили строительство забора из горбыля вокруг местной школы-интерната, которое продолжалось в течение семи лет. Об этом сообщает издание «Псковская лента новостей».

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«Конечно, первые 60 метров нашего забора произвели фурор, в том числе в СМИ, и было мнение, что на этом все и закончится. Но мы привыкли доводить дело до конца. Поэтому огромное спасибо вам за помощь в строительстве этого замечательного объекта – забора из горбыля», — отметил на торжественной церемонии открытия забора директор школы Андрей Васильев.

Строительство ограды началось в 2011 году, денег для завершения не хватало. Довести проект до конца школе-интернату помогли местные предприниматели.

В октябре 2017 года бывшего директора детдома в Омской области привлекли к ответственности за присвоение имущества учреждения. Мужчина получил условный срок за то, что отремонтировал себе веранду и построил навес для машины с использованием украденных со склада детдома стройматериалов.

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