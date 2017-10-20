Россия
 

Директор омского приюта построил себе гараж за счет детей

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В Муромцевском районе Омской области суд признал 33-летнего бывшего директора казенного учреждения «Артынский детский дом» в присвоении имущества учреждения с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК). Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

«Вину в совершении преступления он не признал, однако ущерб возместил в полном объеме», — отмечено в тексте.

Подсудимый получил полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и лишением права на тот же срок занимать руководящие должности в государственных учреждениях.

Материальный ущерб от его действий составил 13 тысяч 172 рубля.

Согласно материалам дела, осенью 2016 года подсудимый отремонтировал себе веранду и сделал навес для машины с использованием украденных со склада детдома стройматериалов — 31 оцинкованного профильного листа. Когда факт хищения был выявлен, его отстранили от должности.

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