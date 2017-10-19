На Алтае проверят детдома после истории с директрисой-садисткой

В связи с уголовным делом против директора детского дома, которая заставляла детей бить друг друга, в Минобрнауки Алтайского края начали проверку учреждений для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального уполномоченного по правам ребенка Ольги Казанцевой.

По словам детского омбудсмена, специалисты проводят анонимное анкетирование несовершеннолетних. В рамках мониторинга планируется выявить факты жестоко обращения с детьми.

Казанцева отметила, что сейчас следователи выявляют число несовершеннолетних, пострадавших от действий директора Топчихинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

В отношении руководителя учреждения возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Также директора детдома обвиняют в присвоении и растрате более 480 тысяч рублей.

По данным Следственного комитета по Алтайскому краю, в январе и феврале этого года женщина наказывала воспитанников центра, заставляя одних детей издеваться над другими. В частности, следователи выявили как минимум один подобный случай, когда в присутствии директора четверо подростков избили «провинившихся».

В Топчихинском детском доме более ста воспитанников. Большая часть из них страдает различными психическими расстройствами.