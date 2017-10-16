Курганские чиновники передумали выселять осиротевшего трехлетнего мальчика

Чиновники Курганской области отозвали иск о выселении трехлетнего мальчика из квартиры после смерти его матери-сироты, сообщает в понедельник, 16 октября, Znak.com.

По данным издания, причиной такого решения стал общественный резонанс. В мэрии города Шадринска заявили, что иск подавали с целью прояснить вопрос о дальнейшем использовании жилья сыном умершей, но в итоге пришли к выводу, что «позиция администрации города в данном вопросе полностью на стороне несовершеннолетнего».

Ситуацию с ребенком, квартиру погибшей матери которого едва не забрал муниципалитет, взял на контроль губернатор Курганской области Алексей Кокорин, цитирует издание в понедельник пресс-службу главы региона. «Трехлетний мальчик не останется на улице», — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что мать мальчика была сиротой и получила жилье в 2015 году по договору социального найма. Полгода назад женщина умерла. Родной отец мальчика, который ранее не проживал с ней, но участвовал в его воспитании, оформил опекунство, чтобы ребенка не забрали в детский дом. Но прав на квартиру у мужчины не было, и муниципалитет подал в суд об изъятии жилья.

Как пояснял изданию адвокат Александр Андрюков, представляющий интересы семьи, по договору спецнайма человек в течение пяти лет не может приватизировать квартиру. Поскольку это время не прошло, город вправе забрать жилплощадь. По его словам, правозащитники намерены обратиться в Конституционный суд и Госдуму с просьбой внести поправки в законодательство для разрешения подобных ситуаций.

«Лента.ру» отправила запрос с просьбой разъяснить ситуацию в администрацию города Шадринска, но чиновники не смогли оперативно сформулировать ответ.