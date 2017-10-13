Чиновники решили выселить ребенка погибшей матери-сироты из квартиры в Зауралье

Администрация города Шадринска Курганской области пытается через суд выселить трехлетнего ребенка, прописанного в муниципальной квартире своей матери-сироты, пишет Ura.ru в пятницу, 13 октября.

Женщина скончалась несколько месяцев назад и мальчик теперь живет там со своим родным отцом, оформившем опекунство.

Представляющий интересы семьи в суде правозащитник Александр Андрюков рассказал изданию, что вопрос о выселении не стоял, если бы жилье было предоставлено погибшей как социальное, а не специализированное.

«В 2013 году в закон были внесены поправки, призванные сохранить за сиротами их квартиры, оградить от обмана и риска потерять жилье, — отметил Андрюков. — В течение пяти лет после получения жилья сирота не может приватизировать, продать или сдать эту квартиру. В данном случае женщина с ребенком получила квартиру менее пяти лет назад, договора соцнайма не было. Эта правовая коллизия может стоить осиротевшему малышу крыши над головой».

Мать ребенка скончалась в больнице, куда попала после избиения. Виновник ее смерти отбывает наказание в колонии. Отец не проживал вместе с матерью своего ребенка, после ее гибели оформил опекунство и взял заботу о сыне на себя. Мужчина прописан в селе Половинского района и в случае выселения собирается снять жилье в Шадринске за свой счет.

По словам Андрюкова, представители администрации не явились на судебное заседание в четверг, 12 октября. «Слушание отложено на 30 октября. Но если и на второе заседание истец не явится, то суд может оставить иск без рассмотрения», — отметил он.

В случае если чиновники не изменят своей позиции, правозащитники собирается обратится в Конституционный суда и Госдуму с просьбой внести поправки в законодательство для разрешения подобных ситуаций.

«Лента.ру» обратилась с просьбой разъяснить ситуацию в администрацию города Шадринска.