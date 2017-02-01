Читинский детдом проверят после сообщений о суициде и аборте воспитанниц

В Читинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, начата доследственная проверка после появления информации о том, что одна из воспитанниц попыталась покончить с собой. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Забайкальскому краю.

«К детскому омбудсмену обратились несколько работников детского центра, которые сообщили о факте попытки суицида 15-летней воспитанницы центра, а также о проведении операции по прерыванию беременности другой 15-летней воспитанницы», — отмечается в сообщении. Уточняется, что, по утверждению сотрудников детдома, руководство не сообщило о случившемся в правоохранительные органы.

В ходе проверки будет изъята необходимая документация. Также планируется опросить руководство, персонал и воспитанников центра.

В 2015 году в отношении ряда руководителей данного учреждения были возбуждены уголовные дела. Выяснилось, что воспитанников там привязывали к кроватям, окунали головой в унитаз, привязывали к столбу и обливали водой. Нарушения вскрылись в ходе расследования по факту жестокого обращения с детьми, начатого в отношении одной из воспитательниц. Также было установлено, что руководство центра присвоило более 1,6 миллионов рублей.