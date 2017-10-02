Подрядчика «Туполева» обвинили в растрате

Против руководства московского конструкторского бюро «Якорь-2» возбуждено дело о растрате. Причиной стало то, что организация не поставила вовремя оборудование для разработанного ОАО «Туполев» военного самолета. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 2 октября, сообщает агентство «Москва».

По словам собеседника журналистов, подозреваемыми по делу проходят неустановленные лица из числа руководителей.

В 2006 году бюро заключило с «Туполевым» договор на конструкторские разработки дополнительной системы генерирования для самолета Ту-214ОН. У «Якоря-2» имелись необходимые лицензии и патенты на изготовление продукции военного назначения, но не было собственных производственных мощностей, нужных кадров и испытательной базы. Работы выполнялись с привлечением нескольких других предприятий на базе КБ «Якорь». 11 комплектов системы были приняты «Туполевым» и переданы на ответственное хранение. Еще восемь изделий поставлены не были, но и деньги за них не вернули.

Министерство обороны провело инвентаризацию и выявило отсутствие у КБ «Якорь-2» еще восьми комплектов системы. Ущерб, нанесенный «Туполеву», оценили в 18,3 миллиона рублей. По итогам проверки было возбуждено дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата». Следователи выясняют подозреваемых.