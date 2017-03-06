В «Туполеве» назвали сроки появления в войсках нового бомбардировщика Ту-160М2

Первые стратегические бомбардировщики Ту-160М2 поступят в войска в 2021 году. Об этом «Интерфаксу» заявил глава компании «Туполев» Александр Конюхов.

Самолеты этого типа разрабатываются параллельно с проектированием принципиально нового стратегического бомбардировщика.

«Пока базовая цифра остается, она может быть скорректирована, так как мы также не бросаем работы над перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА). Пока базовая цифра по Ту-160М2 — 50 самолетов», — заявил осенью 2016 года замминистра обороны Юрий Борисов.

Ту-160М2 представляет собой проект коренной модернизации базового проекта сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Основное отличие будет касаться комплекса бортового радиоэлектронного оборудования (включая новую систему РЭБ на базе проекта «Гималаи», сделанного для истребителя ПАК ФА) — по словам главкома ВКС Виктора Бондарева, доля новых комплектующих достигнет 60 процентов. Также на самолете появятся новые авиационные средства поражения.