Похитившей 114 миллиардов рублей бывшей главе Внешпромбанка смягчили срок

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему президенту Внешпромбанка Ларисе Маркус, осужденной на девять лет за хищение 114 миллиардов рублей у кредитной организации, передает «Интерфакс».

Апелляционная коллегия снизила ей срок на полгода. Финансистка проведет в колонии 8,5 лет. Приговор в отношении ее бывшего заместителя Екатерины Глушаковой, осужденной на четыре года, оставлен без изменения.

Решение было принято после рассмотрения жалобы адвокатов осужденных женщин, которые сочли наказание необоснованно суровым. По их мнению, достаточным было бы условное наказание.

Маркус и Глушакова признали вину в полном объеме, их дело было рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств и опроса свидетелей.

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12 мая Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам Внешпромбанка, признав их виновными в мошенничестве и присвоении денег. По версии следствия, Маркус вместе со своим родным братом Георгием Беджамовым — владельцем Внешпромбанка — в 2009 года создали организованную группу. К ней присоединилась Глушакова и неустановленные следствием лица для систематического хищения денежных средств.

С мая 2009 года по декабрь 2015 года они оформляли по подложным документам невозвратные кредиты, а также списывали деньги со счетов вкладчиков без их ведома. Выдав кредиты почти 300 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, топ-менеджеры похитили из банка более 114 миллиардов 166 миллионов рублей.

Скрывшийся от следствия Беджамов был объявлен в международный розыск. В апреле 2016 года его задержали в Монако, но местные власти отказали российской Генпрокуратуре в экстрадиции банкира.