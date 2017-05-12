Бывший глава Внешпромбанка получила девять лет за хищение 114 миллиардов рублей

Хамовнический суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус за хищение более 114 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Маркус виновной по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") и части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") и назначить ей наказание в виде девяти лет заключения с отбыванием в колонии общего режима», — огласила решение судья.

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Заместителя Маркус — Екатерину Глушакову — суд приговорил к четырем годам колонии.

18 апреля стало известно, что бывший президент Внешпромбанка признала вину по уголовному делу о хищении114 миллиардов рублей.

По версии следствия, Лариса Маркус вместе со своим родным братом Георгием Беджамовым — владельцем кредитной организации — в 2009 года создали организованную группу. К ней присоединилась Глушакова и неустановленные следствием лица для систематического хищения денежных средств.

С мая 2009 года по декабрь 2015 года они оформляли по подложным документам невозвратные кредиты, а также списывали деньги со счетов вкладчиков без их ведома. Выдав кредиты почти 300 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, топ-менеджеры похитили из банка более 114 миллиардов 166 миллионов рублей.

Скрывшийся от следствия Беджамов был объявлен в международный розыск. В апреле 2016 года его задержали в Монако. Яхта банкира была продана за 85 миллионов долларов.