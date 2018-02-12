Воронежцы залатали дорожные ямы матрасами

Жители Воронежа закрыли дорожные ямы матрасами. Соответствующие снимки появились в паблике «Настоящий Воронеж» во «ВКонтакте».

Как отмечается в подписи к фото, необычный способ ремонта дорог обнаружили на Заставе — в районе одноименной площади, находящейся в центральной части города.

В комментариях пользователи пожалели об уплаченных в казну налогах. «Может, на эти деньги тогда самим асфальт во дворе делать?» — написал один из них. Другой предположил, что это невиданная прежде технология «мягких» дорог. Третий заподозрил, что матрасы использовали лишь для охраны своего места на парковке. «Метят территорию, так сказать», — пояснил он.

В прошлом году жители российских регионов зафиксировали множество необычных способов борьбы с ямами на дорогах: в Саратове дыру в асфальте закидали досками и гипсовыми котиками, в Омске — картофелем.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!