Российская воспитательница забыла ребенка на прогулке

Воспитательница частного детского сада в Краснодаре забыла забрать с прогулки полуторагодовалого мальчика. Об этом сообщает РИА Новости.

Воспитательница возвращалась с прогулки с пятью детьми, но в подъезд детского сада зашли только четверо. Отставшего от группы мальчика заметила на улице случайная прохожая, которая вместе с ним догнала сотрудницу детского сада и других детей.

По словам прохожей, воспитательница узнала забытого ею ребенка не сразу, но все же сказала «вроде наш» и забрала мальчика.

После того, как об инциденте написали в СМИ, в Instagram появилось сообщение от имени матери забытого на улице воспитательницей мальчика. Женщина заявила, что она не имеет претензий к воспитателям частного детского сада, который посещает ее сын. По словам матери ребенка, ему нравится ходить в садик, откуда он возвращается «чистым, сытым и счастливым».

О реакции представителей власти на случившееся в настоящий момент ничего не известно.

В феврале 2019 года воспитатели детского сада в Улан-Удэ спасли воспитанника от голодной смерти. Заведующая детсада отметила, что ребенка нет уже несколько дней. Бабушка, которая воспитывала мальчика, не отвечала на звонки. Воспитательница, отправившаяся по месту жительства ребенка, выяснила, что пожилая женщина давно не покидала квартиру, вызвала полицию и инспекторов по делам несовершеннолетних. Представители власти вошли в квартиру и нашли мальчика у тела умершей бабушки.

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