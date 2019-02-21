Кремль подтвердил источник заражения дизентерией в московских детсадах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле в курсе ситуации с заражением детей дизентерией в московских детских садах в декабре. Были приняты оперативные меры, и ситуация нормализовалась, передает «Интерфакс».

По его словам, источником некачественной продукции стало предприятие в Липецке. «Насколько я знаю, там произошел какой-то сбой, и пошла продукция, не соответствующая стандартам, что и стало причиной этой ситуации», — добавил Песков.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева отметила, что речь идет о зараженном твороге, произведенном на липецком молочном комбинате «ЧаплыгинМолоко». Ведомство проводит расследование.

В конце декабря произошло массовое отравление воспитанников детсадов на юго-западе Москвы. По данным Роспотребнадзора, пострадали 127 детей из семи дошкольных учреждений.

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