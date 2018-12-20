Жители российского города массово отравились водой из-под крана

После отравления питьевой водой из-под крана в городе Шахты Ростовской области в больницу попали 21 взрослый и 19 детей, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По информации ведомства, в период с 16 по 17 декабря 2018 года 40 человек пожаловались врачам на плохое самочувствие, головокружение и рвоту. Все они были госпитализированы, им диагностировали норовирусную инфекцию 2 генотипа.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (часть 1 статьи 238 УК). Следователи занимаются установлением виновных лиц и причины попадания инфекции в централизованную систему водоснабжения.

В июне 2017 года «Известия» писали, что, по данным Роспотребнадзора, в 2016-м от употребления загрязненной воды погибли 19 тысяч россиян — это больше, чем погибших в том же году в результате убийства или ДТП. В 2015 году из-за грязной воды скончались шесть тысяч человек.

В ведомстве отмечали, что потребление некачественной воды может привести к смертельному инфекционному заболеванию, онкологии, сердечно-сосудистым болезням, заболеваниям кожи, костей, органов пищеварения и мочеполовой системы. Чаще всего на плохую воду жалуются жители Еврейской автономной области, Калмыкии и Дагестана.

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