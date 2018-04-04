Рабочие завода в Таганроге пили отравленную таллием воду из кулера

Подозреваемый в отравлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева подсыпал таллий в кулер с водой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

Ранее Таганрогский городской суд обязал предприятие периодически проводить медосмотры сотрудников и контролировать качество воды.

В среду, 4 апреля, был задержан подозреваемый. Им оказался 37-летний житель Таганрога Владислав Шульга, который работал на заводе инженером.

О массовом отравлении работников предприятия солями таллия — высокотоксичным металлом без запаха — стало известно в середине марта. Долгое время руководство завода скрывало эту информацию, а потом назвало это бытовым конфликтом. Было возбуждено дело по статье 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Всего к врачу обратились более 30 человек, четверть из них к концу марта оставалась в больницах. Большинство пострадавших работали в юридическом и контрактно-договорном отделах. По информации «Коммерсанта», умер 23-летний слесарь завода Максим Терещенко.

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