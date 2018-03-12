Неизвестные отравили таллием работников авиазавода в Таганроге

Уголовное дело возбуждено в связи с массовым отравлением сотрудников авиазавода в Таганроге. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области.

«Сотрудники полиции провели проверку по факту отравления таллием работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью")», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, в крови у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников ТАНТК были обнаружены соли таллия — металла, который относится к высокотоксичным ядам.

Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий заявил, что все обратившиеся за медпомощью уже выписаны из больниц. Отравившиеся проходили лечение в больнице скорой медицинской помощи Таганрога, Ростовской областной больнице, а также в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

По данным руководства авиапредприятия, таллий не используется в производственном процессе. На заводе приняты необходимые меры безопасности. Все помещения, в которых трудились пострадавшие, проверены специалистами Роспотребнадзора.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!