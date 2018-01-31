Поставщик метанола для сгубившего 76 россиян «Боярышника» отделался штрафом

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор предпринимателю, организовавшему незаконное производство автомобильной стеклоомывающей жидкости с использованием метанола, от отравления которым в декабре 2016 года погибло 76 горожан. Об этом в среду, 31 января, сообщает областная прокуратура.
Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, а также лишил права заниматься определенными видами деятельности.
«31-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 234 УК РФ ("Незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта") и частью 1 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, осенью 2016 года предприниматель незаконно приобрел метиловый спирт (метанол), из которого его наемные работники произвели более 150 тысяч литров незамерзающей стеклоомывающей жидкости для автомобилей путем смешивания с водой, отдушкой и красителями. «Незамерзайку» они разливали в пластиковые бутыли, которые продавали.
«В ходе расследования (...) массового отравления жителей Иркутска косметическим средством "Боярышник" установлено, что метиловый спирт, использовавшийся для его производства, изготовителям реализовал работник предприятия, которым руководил осужденный», — отмечают в областной прокуратуре.
В декабре 2016 года в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 76 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, еще двое скончались после приема значительной дозы этилового спирта.