Запрет на «Боярышник» продлили

В России продлен запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей, в частности «Боярышника». Постановление, подписанное главным санитарным врачом России и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, опубликовано в пятницу, 20 октября, на интернет-портале правовых актов.

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Документ касается всех непищевых жидкостей с содержанием спирта выше 28 процентов от общего объема и по цене ниже установленного правительством порога для алкогольной продукции. Запрет будет действовать в России в течение 180 дней. Исключение сделано для парфюмерии и средства для очищения стекол.

9 октября в России истек срок 90-дневного запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукции. Он был введен после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске в декабре 2016-го. От отравления тогда погибли 78 человек. Позднее выяснилось, что вместо этилового спирта в концентрат на производстве добавляли ядовитый метанол. В последний раз запрет продлевался 12 июля.