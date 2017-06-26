Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции вновь предложили продлить

Роспотребнадзор предложил продлить временный запрет на реализацию непищевой спиртосодержащей продукции, введенный после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске. Об этом журналистам заявила глава ведомства Анна Попова, передает РИА Новости.

Она отметила, что конкретные сроки продления пока обсуждаются.

Попова подчеркнула, что недавние случаи смертельного отравления четырех человек в Астраханской области и пятерых жителей Подмосковья связаны с продуктами, приобретенными вне торговых сетей. «Занимаются силовые органы, чтобы понять, откуда люди получили яд», — сказала глава Роспотребнадзора.

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Продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя выше 25 градусов запретили по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева 23 декабря прошлого года. Причиной стало массовое отравление людей в Иркутской области концентратом для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового содержался метиловый спирт. С 17 по 22 декабря, по данным регионального Минздрава, из-за употребления суррогатного алкоголя в регионе погибли 74 человека.

Запрет ввели с целью принятия мер по установлению надлежащего контроля за оборотом подобной продукции. В конце марта сообщалось о продлении ограничения на 90 суток.