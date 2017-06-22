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Травматичный вид спирта

Что известно об отравлениях метанолом в Подмосковье и Астраханской области

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Неразборчивость в потреблении спиртосодержащих жидкостей в очередной раз обернулась бедой. Трагедия случилась почти одновременно сразу в двух регионах страны — в Астраханской области и Подмосковье. На момент публикации известно о семи погибших, 11 человек госпитализированы, семеро из них — в реанимациях. Сценарий один: канистра в подарок — стихийное застолье — смерть либо реанимация. Что известно о массовых отравлению на сегодняшний день — в материале «Ленты.ру».

Астрахань — Ахтубинск

В вторник вечером, 20 июня, в заброшенном здании на улице Ленина в городе Ахтубинск Астраханской области 22-летний молодой человек нашел канистру с жидкостью, распространяющей пары спирта. Как позже выяснили сотрудники экстренных служб, он отправился к своему знакомому и презентовал находку. На глаз определили объем — литров восемь, по запаху — крепость. Разбавили на глаз как чистый спирт. Даритель выпил пару рюмок (сам говорит, что только одну, но это вызывает сомнение у медработников) — и отправился по своим делам. Хозяин позвал в дом гостей. Среди них оказался и 14-летний племянник, который явился к родственнику вместе со своим другом-ровесником. Пили до глубокой ночи, утром опохмелялись.

А уже к полудню днем в среду все употреблявшие алкоголь неизвестного происхождения оказались в больницах. Добытчик пойла (его состояние врачи расценивают как тяжелое) и двое подростков пришли самостоятельно, остальных привезла скорая. Уже к вечеру среды, не смотря на все усилия врачей, трое скончались, к утру четверга умер четвертый.

— Мы начали проверку. Угрозы жизни всем троим выжившим сейчас нет. Сейчас надо установить, что это была за жидкость, откуда она вообще взялась там, где ее обнаружил один из выживших. Следователи совместно с оперативными сотрудниками МВД предпринимают все усилия для того, чтобы на территории Ахтубинского района больше не было ничего подобного. Население оповещено, всех просят немедленно информировать о подобных находках, — рассказала Ольга Гудкова, официальный представитель Следственного управления СКР по Астраханской области.

Пока экспертам не удалось установить химический состав того, что пили ахтубинцы. Врачи считают, что это либо какая-то незамерзайка, либо технический спирт. Ищут того, кто оставил канистру в заброшенном здании, — не исключено, что и сам отхлебнул из емкости порядочно. Пока не нашли.

Московская область — Сергиев Посад

В среду, 21 июня, недавно освободившийся из колонии местный житель решил отметить свой 42-й день рождения. Первым его поздравил знакомый, также имевший отношение к криминальному миру, — в подарок он принес канистру с характерным запахом спирта. Дальше повторяется ахтубинская история — вместе они отпили из емкости, даритель удалился, а хозяин позвал друзей к столу. Всего в застолье участвовали семеро мужчин и две женщины.

В больницу первыми обратились женщины — они почувствовали себя плохо, но скорую решили не вызывать, так как до приемного покоя было недалеко. Чуть позже в медучреждение явились двое мужчин. Остальных уже привозили бригады неотложки. Один пациент, перед тем как потерять сознание, все-таки решился назвать адрес, где пили. Молчал до последнего — боялся испортить застолье приятелям.

Вечером в среду, 21 июня, в реанимации скончались обе женщины. Около двух ночи четверга врачи констатировали смерть мужчины, сообщившего координаты места попойки. Состояние еще пятерых врачи расценивают как критическое — терапия пока должного эффекта не дает. Троих удалось стабилизировать, и еще ночью их отправили в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского. Там они тоже в реанимации, но медики считают, что непосредственной угрозы их жизни уже нет. Спасло то, что пришли на день рождения позже остальных.

По мнению экспертов, метиловый спирт, который распивали эти люди, был высокого качества с производственной точки зрения, что лишает пострадавших шанса избежать инвалидности. Прогнозы медиков неутешительны — выжившие, скорее всего, ослепнут.

«По факту смерти трех человек и госпитализации еще восьмерых мы возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Пока не удалось установить личность того, кто сделал такой подарок своему приятелю. Назначена экспертиза для изучения состава жидкости и ее происхождения», — рассказала «Ленте.ру» Елена Фокина, официальный представитель подмосковного Главка СКР.

Полицейским известная кличка ранее судимого, который в Сергиевом Посаде сделал смертельный подарок приятелю: знакомые называли его «Иисусом».

Где в следующий раз?

Отравления метиловым спиртом, техническим спиртом, суррогатами алкоголя происходят в России с пугающей частотой. О том, как считать погибших и пострадавших, ведутся споры: только что крупный российский НИИ выпустил пространный доклад на эту тему. Но пока в статистику такие случаи отдельной строкой не попадают — нет, мол, такого учета. Даже иркутская история, прогремевшая на весь мир, оказалась размазанной в рубрике «отравления неясной этиологии».

Напомним, в декабре в Иркутске произошло массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник». Пострадали свыше 120 человек, почти 80 из них скончались в больницах. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Игорь Надеждин

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