Роспотребнадзор продлит запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции

Роспотребнадзор планирует продлить запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции на 90 дней, а также распространить его на аналогичную пищевую продукцию. Об этом во вторник, 28 марта, сообщают РИА Новости.

По словам главы ведомства Анны Поповой, запрет нацелен на борьбу с так называемыми спиртосодержащими пищевыми добавками — суррогатом, который заменил на рынке непищевые жидкости. При этом запрет не затронет легальный алкоголь. «Сюда не отнесены пищевые добавки и ароматизаторы сухие и на масляной основе», — добавила глава Роспотребнадзора.

Реализация непищевой продукции с содержанием алкоголя крепче 25 градусов была запрещена по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева 23 декабря 2016 года. Это было сделано на фоне резонансной истории с массовым отравлением людей в Иркутской области концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом (на этикетке был заявлен этиловый).

По данным регионального Минздрава, с 17 по 22 декабря из-за этого погибли 74 человека. В регионе был введен режим ЧС. По факту случившегося возбуждили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).