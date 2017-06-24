Пятый пострадавший от отравления метанолом умер в Сергиевом Посаде

В больнице Сергиева Посада скончался пятый пострадавший от отравления метанолом, сообщили «Ленте.ру» в главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

«Минувшей ночью умер 42-летний мужчина, состояние которого врачи расценивали как самое тяжелое», — пояснил представитель СК.

Как стало известно «Ленте.ру», двое отравившихся уже выписаны из клиники. В реанимации остаются еще два человека, один проходит лечение в профильном отделении.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые оперативно-следственные действия.