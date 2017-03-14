Источник сообщил о гибели на Камчатке четырех выпивших метанол моряков

На Камчатке в результате употребления спиртосодержащей жидкости отравились девять членов экипажа рыболовецкого морского судна «Изумруд». Об этом во вторник, 14 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя краевого правительства Валерия Карпенко.

Он рассказал, что сообщение о случившемся поступило на станцию скорой помощи 14 марта рано утром по местному времени. По вызову выехали пять медицинских бригад. «Однако четверо человек скончалось еще до прибытия судна в порт Петропавловска-Камчатского», — сообщил Карпенко.

По его словам, кроме того, четверо моряков после оказания им врачебной помощи были доставлены в отделение терапии больницы № 2 Петропавловска-Камчатского, еще один пострадавший попал в реанимацию. камчатской краевой больницы имени Лукашевского, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Источник в министерстве транспорта сообщил РИА Новости, что «Изумруд» пришвартовался в порту столицы Камчатки утром 14 марта с телами четверых членов экипажа на бортк. По предварительным данным, перед смертью они пили метиловый спирт.

Карпенко пояснил, что трое из девяти отравившихся живут в Петропавловске-Камчатском, остальные — жители других российских регионов. Всего же на судне находились 27 человек.

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило по факту гибели четырех моряков дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).

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В настоящее время следователи устанавливают причины гибели членов экипажа «Изумруда» и обстоятельства происшествия.

Порт приписки среднего рыболовного морозильного судна «Изумруд» — Петропавловск-Камчатский. Оно принадлежит местной компании «Звезда Востока».

В декабре 2016 года в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались около 80 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта.