Задержаны причастные к отравлению метанолом жителей Подмосковья бутлегеры

Два жителя Орехово-Зуевского района Подмосковья задержаны за производство элитного алкоголя в гараже, причем с использованием метилового спирта. Об этом «Ленте.ру» сообщила Елена Фокина, официальный представитель регионального управления СКР.

По ее словам, в начале февраля в реанимацию местной больницы в тяжелом состоянии были доставлены 14-летний местный житель и его мать. Врачи выявили у них отравление метанолом. В дальнейшем выяснилось, что оба употребляли элитный виски, приобретенный в деревне Давыдково.

«Благодаря грамотно проведенным следственным действиям удалось выявить лиц, продавших несовершеннолетнему алкоголь, а затем следователями был установлен гараж, в котором один из подозреваемых хранил суррогат. Там же было изъято несколько ящиков бутылок сомнительного происхождения, в том числе — Jack Daniel's и Tecila Omega Gold», — рассказала Елена Фокина. Она уточнила, что задержанным 27 и 29 лет, оба родились и выросли в Подмосковье.

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Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, установлено, что молодые люди наладили производство фальшивого алкоголя элитных марок в конце прошлого года, и активно сбывали его в городах Подмосковья. «Не исключено, что пострадавших от их действий будет больше — только в феврале зафиксированы пять отравлений метиловым спиртом, пострадали 12 человек», — уточнил наш собеседник.

В декабре 2016 года в Иркутске из-за массового отравления жидкостью «Боярышник», содержащей метанол, пострадали 123 человека, 76 из них — скончались.