Выпивший стеклоомыватель житель Алтая умер от отравления

На Алтае мужчина умер после того, как выпил стеклоомывающую жидкость. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления Следственного комитета России (СКР).

Утром 24 января 46-летний житель Майминского района поступил в реанимационное отделение больницы с признаками алкогольной интоксикации. На следующий день он скончался, так и не придя в сознание.

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Было установлено, что мужчина на протяжении двух недель употреблял спиртные напитки. «Перед поступлением в медицинское учреждение мужчина выпил автомобильную стеклоомывающую жидкость, в которой по результатам экспертизы установлено содержание метилового спирта в концентрации 23,6 процента», — говорится в сообщении управления СКР.

По факту произошедшего проводится проверка. Установлено место продажи стеклоомывающей жидкости.

Ранее в январе в магазинах Великого Новгорода обнаружили стеклоомывающие жидкости «Тайфун» и WinterWay-20 с содержанием метанола, в 660 раз превышающим допустимую норму.

Проверки были начаты после смерти от отравления концентратом для ванн «Боярышник» 77 человек в Иркутской области. Экспертиза показала, что средство содержало метанол, хотя на этикетке был указан этиловый спирт.