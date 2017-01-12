В Великом Новгороде нашли стеклоомыватель с 660-кратным превышением метанола

В одном из магазинов Великого Новгорода обнаружили стеклоомывающую жидкость «Тайфун» с содержанием метанола, в 660 раз превышающим допустимую норму. Об этом в четверг, 12 января, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета по Новгородской области.

По данному факту проводится доследственная проверка. Как рассказали РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора, магазину «Светофор», где было обнаружено данное средство, выдано предписание о прекращении продажи.

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Кроме того, на сайте областного управления ведомства говорится об обнаружении стеклоомывающей жидкости WinterWay-20, в которой содержание метанола также было превышено в 660 раз.

«Использование продукции, содержащей повышенные уровни метанола, вследствие попадания химических веществ в дыхательные пути, на кожу, слизистые оболочки, глаза или желудок, создает риск ущерба здоровью и жизни человека. Таким образом, рекомендуем не использовать данную продукцию по назначению», — говорится в сообщении областного управления. Уточняется, что потребители, которые приобрели эти товары, могут обратиться к продавцу за возмещением убытков.

Проверки были организованы после того, как в Иркутской области от отравления средством для ванн «Боярышник», содержащим метиловый спирт, скончались 77 человек.

