Мужчина выпил незамерзайку, шампанское и туалетную воду и умер

Житель Пензенской области скончался в ночь на 29 декабря из-за отравления спиртосодержащей жидкостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.

Полиция узнала об этом от врачей больницы города Нижний Ломов, куда поступил 53-летний мужчина с подозрением на отравление неизвестным веществом. Спустя 40 минут он скончался. Со слов вдовы умершего, 27 декабря ее муж выпил жидкость для автомобильного стеклоомывателя, на следующий день — шампанское и туалетную воду.

Материалы по теме «Апельсиновую нашли. Не хуже "Боярышника"» Был ли выбор у жителей иркутского Ново-Ленино и будет ли он: репортаж «Ленты.ру»

В полиции также уточнили, что в связи с гибелью человека материалы переданы Следственному комитету.

В декабре российское руководство поставило перед правительством задачу поменять качество культуры пития, заявлял вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий сферу оборота алкогольной продукции. «Мы сегодня пьем очень много крепких спиртных напитков. Нужно начать пить вино, которое по крепости гораздо меньше и по своему качеству лучше, чем крепкие спиртные напитки», — цитировало чиновника РИА Новости.

Это заявление было сделано на фоне мер, принимаемых правительством в связи с массовым отравлением средством для ванн «Боярышник» в Иркутске, в результате которого скончались 77 человек. Отравившиеся стали поступать в иркутские больницы 17 декабря. Региональный Минздрав выяснил, что причиной стал содержащийся в средстве метанол, хотя на этикетке был указан этиловый спирт. В области был введен режим ЧС.